Вашингтон, , 11:16 — REGNUM У английского актёра Орландо Блума и его невесты певицы Кэтти Перри родилась дочь. Сообщение об этом опубликовано 27 августа на странице актёра в Instagram.

Блум поделился радостью от того, что девочка благополучно появилась на свет.

«Но мы знаем, что нам повезло и не у всех может быть такой счастливый опыт родов, как у нас», — добавил актёр.

Он напомнил, что в мире многие беременные женщины и младенцы находятся в антисанитарных условиях и лишены медицинской помощи. Блум является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

У 43-летнего актёра есть сын от брака с австралийской моделью Мирандой Керр. О помолвке с Кэтти Перри он объявил в феврале 2019 года.