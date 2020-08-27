Петрозаводск, , 11:29 — REGNUM В Республике Карелия, как и в соседних Ленобласти и Петербурге, введут электронные визы для въезда иностранных граждан. В 2021 году иностранные туристы смогут въехать по электронной визе через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, где вся необходимая подготовительная работа находится на завершающей стадии. Об этом 27 августа заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Таким образом региональные власти надеются увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран.

«Расширение нашего трансграничного сотрудничества потребует модернизации погранично-таможенной инфраструктуры», — отметил Парфенчиков.

Региональные власти понимают, что необходима реконструкция МАПП «Вяртсиля», где необходимо увеличить число полос автомобильного транспорта. До пандемии коронавируса в часы пиковых нагрузок в праздничные и выходные дни границу здесь пересекало более 2500 автомобилей. Это в три раза больше проектной мощности.

«Следует также учесть, что пункты пропуска на территории Арктической зоны должны работать круглосуточно. Это значит, численность штатных сотрудников только таможенной службы будет увеличена как минимум на 100 человек,— отметил глава республики. — Поэтому вместе с муниципалитетами нам предстоит решить и социальные вопросы: жилье, наличие мест в детских садах и школах для сотрудников и их семей».

Кроме того, власти Карелии работают и над тем, чтобы в будущем Финляндия и Карелия были связаны регулярным железнодорожным сообщением через пограничные переходы Вяртсиля и Люття. Пробные поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу и Куопио, организованные в прошлые годы, показали, что такие маршруты интересны как жителям республики, так и соседнего государства.

«Уверен, что идея эта перспективная, но её реализация потребует не только привлечения серьезных ресурсов, но, главное, тесного взаимодействия между Министерством транспорта РФ, РФГКУ «Росгранстрой», Пограничной службы ФСБ, ОАО «РЖД», правительством республики и нашими финскими коллегами», — подытожил Артур Парфенчиков.