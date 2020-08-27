Киев, , 11:12 — REGNUM Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 октября на всей территории страны и и ужесточило его, заявил на брифинге 27 августа глава украинского минздрава Максим Степанов.

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Чиновник отметил, что новые ограничения введены в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во всех без исключения регионах страны, независимо от текущего уровня опасности.

«Запрещена работу дискотек, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга… также запрещены концерты, кроме проводимых учреждениями культуры», — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что, а последние сутки на Украине зафиксировано 49 летальных случаев, что является антирекордом, поэтому новые ограничения вполне оправданы. Также он отметил, что за последний месяц число госпитализированных с коронавирусом выросло почти в два раза.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что продление карантина обусловлено ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.