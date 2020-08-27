Симферополь, , 11:12 — REGNUM В Крыму задержали уроженца Чечни Ису Эдильсултанова. У него было при себе удостоверение представителя главы Чечни в Ивановской области, передает РЕН ТВ.

По данным телекана, задержание было произведено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Якобы Эдильсултанов и еще пять человек, в том числе его племянники, брат и юристы подконтрольной ему компании, пытались получить в собственность имущество строительной фирмы КСК, которая проходит процедуру банкротства. Стоимость собственности составляет 40 млн рублей.

СМИ также сообщают, что задержания проходили одновременно в Иванове, Чечне, Ярославской области и в Крыму, где Эдильсултанов находился ан отдыхе. Все задержанные доставлены в ИВС Иваново.

Подтверждений этой информации в органах правопорядка пока нет. По данным СМИ, спецоперация по задержанию проходила 25 августа.