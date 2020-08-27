Душанбе, , 11:11 — REGNUM Власти Таджикистана отправили гуманитарную помощь 26 семьям Таджикабадского района, пострадавшим в результате землетрясения в июле 2020 года, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве республики.

Жители Таджикабадского района получили строительные материалы и единовременную материальную помощь на сумму 26 тыс. сомони ($2,53 тыс.). Средства выделены из государственного фонда непредвиденных расходов.

В Таджикабадский район направлено 78 тонн цемента, 10,4 тонны арматуры, более 1,5 тыс. штук металлического шифера и 78 куб. метров древесины.

Напомним, 4 июля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5. Повреждения получили 26 жилых домов. Незначительные повреждения обнаружены в 85 домах.

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