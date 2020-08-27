Москва, , 11:12 — REGNUM Вступительная кампания в российские вузы в 2020 года имела три отличительных момента от предыдущих лет. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первое изменение касалось формата зачисления. Впервые это происходило полностью дистанционно. Второе отличие касалось сроков зачисления в учебные заведения.

«Сроки были перенесены на август. В середине августа студенты сдали дополнительные вступительные испытания. Третье важное обстоятельство — это количество бюджетных мест. В этом году впервые за последние несколько лет были выполнены дополнительные бюджетные места — около 11 тысяч бюджетных мест и распределены они были в основном среди региональных вузов», — сказал Фальков.

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