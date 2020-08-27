Иркутск, , 11:04 — REGNUM В Иркутскую область, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, поступила первая партия вакцин против гриппа для взрослого населения. Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный штаб региона, это 512 тысяч доз.

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Медики рекомендуют в обязательном порядке вакцинироваться сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. Всего планируется вакцинировать против гриппа более 60% жителей региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 27 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 583 человека, причём 73 добавилось только за последние сутки.

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