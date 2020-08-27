Симферополь, , 11:04 — REGNUM Участие президента РФ Владимира Путина ожидается в церемонии открытия движения по трассе «Таврида» в Крыму. Церемония запуска движения на новой трассе запланирована на 27 августа.

Трасса Таврида Министерство транспорта Крыма

«Движение по четырем полосам трассы «Таврида» сегодня будет открыто на пятом, шестом и седьмом этапах — это обход города Симферополя и участок от крымской столицы до Севастополя. Предполагается, что в церемонии открытия движения примет участие президент России Владимир Путин. Также состоится награждение дорожников, которые принимали участие в строительстве трассы «Таврида», — цитирует «Крыминформ» свой источник в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство четырёхполосной трассы «Таврида» протяженностью более 250 км, которая соединит Керчь и Севастополь, началось в мае 2017 года. Окончательно в эксплуатацию трасса будет введена в конце декабря 2020 года, однако запуск движения по ней планировали открыть в сентябре.