Москва, , 11:10 — REGNUM Адвокаты актера Михаила Ефремова, который является обвиняемым в уголовном деле о смертельном ДТП в центре Москвы, превратили суд в «шоу уродов». Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.

«Для убийц и маньяков у нас правосудие очень комфортное <…> По Ефремову видно. Это уже даже не суд, а шоу уродов. Адвокаты себя так ведут, что иначе его и не назовёшь», — написал в своем сообщении политолог.

Также он указал, что сам Ефремов «совсем совесть потерял» и «выглядит, как последняя скотина и ведёт себя так же».

«Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил. Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится», — отметил Сатановский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа экс-судья Александр Меликов, который специализировался на делах по дорожно-транспортным происшествиям, заявил, что актёр Михаил Ефремов, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, при правильной тактике, избранной его защитой, по его мнению, может через 1,5−2,5 года выйти на свободу.