Москва, , 10:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех работников отечественной киноиндустрии с профессиональным праздником и пожелал «творческих успехов, ярких премьер и всего самого доброго».

«40 лет, как мы отмечаем День российского кино. И конечно, вспоминаем сегодня о 95-летии создания фильма «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, 125-й годовщине начала кино — известной ленте братьев Люмьер, появлении в 1935 году первой цветной картины», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Российский кинематограф по праву гордится своими великими мастерами, работы которых стали неотъемлемой частью мирового искусства, отметил спикер Госдумы.

«Наше кино богато идеями, смыслом, талантами. Заставляет думать и чувствовать, делать жизнь лучше», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник — День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в Советской России.