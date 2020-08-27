Пермь, , 10:53 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 августа, выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 54 человека, еще четверо — в домашних условиях под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,96 (на 26 августа — 0,97).

С начала пандемии в регионе выявлено 7638 носителей SARS-CoV-2. Скончались 333 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 5355 человек. Продолжают лечение в стационарах 519 пациентов.