Рязань, , 10:52 — REGNUM Ещё 28 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе подтвердили 7047 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 25 человек, всего — 6192 граждан.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 43 человека.