Улан-Удэ, , 10:51 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили ИА REGNUM в Бурятском гидрометцентре, 28 августа местами по республике ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду.

«Температура ночью 10−15, местами по юго-западу 2−7, днем 15−20, по крайнему северу до 25 градусов тепла», — отметили в учреждении.

29 августа в регионе сохранится неустойчивая погода, местами пройдут умеренные и сильные дожди. Ветер будет достигать 15−17 метров в секунду, ночная температура опустится до 3 градусов тепла.