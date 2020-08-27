Казань, , 10:53 — REGNUM В Татарии по состоянию на 27 августа заражены коронавирусом 6396 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5235 человек, за последние 24 часа — 28 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 57 жителей региона, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых заболевших 19 человек лечатся на дому, в стационары госпитализировали 10 пациентов. Самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — девять человек. В Казани положительные тесты на COVID-19 получили 20 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2020 году планируют привлечь к работе в сельской местности 107 медицинских сотрудников.

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