Белгород, , 10:47 — REGNUM За истекшие сутки 38 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Об этом сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

В целом в регионе зарегистрировали 7195 случаев заражения коронавирусом. По данным федерального штаба за сутки выписан 101 пациент, всего выздоровели 6418 человек.

В России за сутки выявили 4711 носителей коронавируса.