Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России умер 121 человек от коронавирусной инфекции. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксирован 121 летальный исход», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в стране зафиксировали 16 804 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России исследования выявили 4711 носителей коронавируса.