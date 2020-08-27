Ижевск, , 10:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 августа ещё один человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончался. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Уточняется, что погибла женщина в возрасте 78 лет. Течение болезни осложнялось рядом хронических патологий.

Общее число жертв COVID-19 в республике с учётом нового летального случая выросло до 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 27 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3092 случаев.

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