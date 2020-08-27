Горно-Алтайск, , 10:42 — REGNUM Празднование Дня города в столице Горного Алтая 5−6 сентября пройдёт в онлайн-формате из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, в этом году городу исполняется 92 года.

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"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции, в этом году почти все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Организаторы готовят для горожан более 40 дистанционных мероприятий», — отметили в мэрии.

В рамках празднования в городе откроют детский сад и детскую площадку, а также обновят Доску Почёта. В микрорайонах пройдут выставки цветочных композиций, а на площади Ленина будут работать фотозоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля жители также в онлайн-режиме отметили 29-летие со дня своего образования республики.

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