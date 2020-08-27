Москва, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования выявили 4711 носителей коронавируса. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 637. Далее следуют Петербург — 184, Подмосковье — 148, Нижегородская область — 134, Ростовская область — 128. Также в числе лидеров Ставрополье, Свердловская и Волгоградская области, а также Красноярский край.

Всего в России выявили свыше 975,5 тыс. случаев заражения коронавируса с начала его распространения.