Брянск, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки 24 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области. Лаборатории проверили 1180 тестов, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявили 8097 носителей коронавируса. Выздоровели 6666 человек, из них 23 пациента выписаны за минувшие сутки.

В целом, лаборатории региона провели 134 566 исследований.