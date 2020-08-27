Оренбург, , 10:40 — REGNUM На привокзальной площади аэропорта Оренбурга начала работать мобильная лаборатория, где пассажиры и встречающие их граждане могут сдать анализ на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

Мобильная лаборатория в оренбургском аэропорту ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»

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Медики предлагают два вида теста — экспресс и обычный. В первом случае результат будет готов через 20 минут, во втором — через 24 часа (справку следует забирать в Консультативно-диагностическом центре по ул. Кирова, 13/1).

Услуга предоставляется на платной основе. В аэропорту отметили удобство тестирования в мобильной лаборатории. Теперь не нужно тратить время на визит в медучреждение, тестирование можно пройти сразу же по прилету или перед тем, как отправиться в путешествие.

Стоит отметить, с начала пандемии (на 27 августа) в Оренбуржье выявлено 9 610 носителей SARS-CoV-2.