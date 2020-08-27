Москва, , 10:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 4711 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в стране составило 975 756.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксирован 121 летальный исход от COVID-19. Суммарное количество скончавшихся от этого заболевания достигло 16 804.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 792 561 человек вылечился от нового заболевания, 6411 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложило Китаю совместно изучить коронавирус.