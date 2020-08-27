Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В Екатеринбурге демонтировали незаконно установленных «лягушек» (металлические столбики — блокираторы парковок) у жилого дома в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сооружения разместили на участке дома на Сиреневом бульваре (микрорайон ЖБИ). По решению суда было необходимо убрать незаконно установленные объекты.

Через трое суток «лягушки» остались на своём месте, поэтому приставы вынесли постановление о взыскании 50 тысяч рублей с ЖЭК и предупредили контору о дальнейших санкциях. Теперь двор дома очищен от незаконных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Екатеринбурге оштрафовали коммунальщиков за падение глыбы на женщину.

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