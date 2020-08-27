Москва, , 10:33 — REGNUM Требование справок о состоянии здоровья ребенка с родителей дошкольников в детских садах Москвы является незаконным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в Комплексе социального развития Москвы обратили внимание, что с 2019 года в Москве отменили обязательную справку об инфекционных контактах после летних каникул.

«Если ваш малыш отдыхал летом и не ходил в детский сад, брать справку для возвращения в дошкольное учреждение ему не нужно», — подчеркнули в ведомстве.

Однако, если есть один момент, на который стоит обратить внимание родителям. Если ребенок контактировал с инфекционными больными, придёт уведомление по электронной почте или СМС о том, что необходимо пройти обследование в поликлинике и получить справку о состоянии здоровья дошкольника (об инфекционных контактах). Только предоставив такую справку он сможет посещать детский сад.