Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть 17 человек от смертельно опасных последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

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В общей сложности в Петербурге COVID-19 стал прямой и непосредственной причиной смерти 2392 человек.

По суточной смертности от COVID-19 Северная столица вновь находится на первом непочетном месте среди всех регионов страны: в Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, в Красноярском крае — восемь, в остальных субъектах РФ — меньше или вообще не было летальных исходов.

Летальность коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 6,66%, что также является наихудшим показателем во всей России.

За последние сутки в России подтвержден 121 летальный случай коронавирусной инфекции. За весь период в стране от COVID-19 умерло 16 804 человека.

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