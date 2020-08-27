Киншаса, , 10:44 — REGNUM В Международном Комитете Красного Креста (МККК) заявили, что более 40 000 человек по всей Африке числятся пропавшими без вести на фоне вооруженных конфликтов, миграции и климатических изменений. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад МККК.

По информации доклада, почти половина из всех пропавших без вести на континенте — дети.

Вооруженные конфликты в Эфиопии, Сомали, Демократической Республике Конго, Республике Конго, Ливии и Камеруне внесли большой вклад в число пропавших на континенте лиц, отмечают представители гуманитарной организации.

Однако наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке Нигерии, а пандемия коронавируса сделала работу по поиску пропавших людей еще сложнее. В северо-восточной Нигерии, по данным МККК, более 20 000 человек числятся пропавшими без вести.

Команды МККК также разыскивают более 5000 человек в Южном Судане. Они пытаются помочь таким матерям как Джума Кедай Корок, чей сын был похищен вооруженной группой четыре года назад, и с тех пор она ничего о нем не слышала.

По данным МККК, все больше людей пропадают без вести в Ливии, большинство из них — молодые люди, которые въехали в страну из-за миграционного пути в Европу.