Нальчик, , 10:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии принято решение о форме обучения в высших учебных заведениях. Решено, что новый учебный год стартует 1 сентября и обучение будет проходить в очном формате. Однако при этом формы дистанционного обучения также будут широко применяться.

«Обучение с 1 сентября будет проходить в двух форматах: смешанном (традиционное очное обучение в аудиториях с применением электронного обучения и дистанционных технологий) и дистанционном. Занятия на заочной форме обучения планируется полностью перевести на дистанционную форму», — приводит ТАСС слова ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Аслана Апажева.

В Кабардино-Балкарским госуниверситете также планируют начать учебный год 1 сентября в штатном режиме, при этом на входах в здания учебного заведения будет проводиться измерение температуры всем входящим и обработка рук антисептиком. По словам ректора вуза Юрия Альтудова, на входе в главный корпус установлен стационарный тепловизор, рассчитанный на большой поток людей.