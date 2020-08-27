Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 184 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 августа в оперативном штабе. Это на три случая больше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости до 180 и более случаев наблюдается в городе с 21 августа.

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Нарастающим итогом в Петербурге зафиксировано 35 917 случаев заражения за всё время пандемии, с начала марта 2020 года.

За последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 65 человек, общее количество переболевших COVID-19 в Петербурге составляет на сегодня 25 444 человека. Умерли от этой болезни в Петербурге около 2,4 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 334 человека, что почти на три тысячи больше, чем днем ранее. Под медицинским наблюдением находится 300 человек. Из них двое размещены в обсерваторе, 298 — контактные лица.

За последние сутки в России выявлено 4711 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки выписано по выздоровлению 6411 человек.

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