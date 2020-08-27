Самара, , 10:47 — REGNUM Планов переходить на дистанционное обучение в Самарской области нет. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Один из пользователей социальной сети сообщил, что якобы с 20 сентября снова будет введено дистанционное обучение.

На это сотрудники пресс-службы министерства образования и науки региона ответили, что в новом учебном году обучение будет проходить в традиционном очном формате. Переходить на дистанционную форму обучения не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии линейки на 1 сентября пройдут не для всех