Москва, , 10:36 — REGNUM Злокачественные опухоли у молодых людей развиваются быстрее, чем у пожилых. Об этом кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал в ходе интервью, опубликованном на его странице в Instagram.

Онколог пояснил, что в молодом организме гораздо быстрее происходят обменные процессы, это влияет и на скорость развития рака. Кроме того, гормоночувствительные опухоли гораздо быстрее развиваются на фоне высокого гормонального статуса.

Так, у молодых женщин на фоне беременности могут всего за четыре-шесть месяцев развиться опухоли молочных желез или яичников.

Карасев добавил, что наследственные онкологические заболевания встречаются не часто, они составляют 5−7% от общего числа. Вовремя узнать о болезни помогут регулярные обследования.

«Не нужно этого бояться, нужно знать, чем болели ближайшие родственники, бабушки и дедушки, и на основании этого оценивать свои шансы, обязательно общаться с врачом», — сказал онколог.