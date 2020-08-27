Москва, , 10:28 — REGNUM Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться гриппом. Основные симптомы — высокая температура, озноб, насморк, першение в горле, боль в мышцах и суставах, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что самолечением заниматься не стоит. При температуре 38−39 градусов необходимо вызвать врача. Крайне опасно переносить грипп на ногах, это может привести к осложнениям.

Самый эффективный способ защититься от гриппа — вакцинация. Также нужно почаще мыть руки, использовать маски в общественных местах и избегать мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в 2020 году объявил о старте прививочной кампания от гриппа раньше срока — с 27 августа.

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