Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Версия самоубийства в деле о гибели в Грузии 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили является несостоятельной и её надо прекращать рассматривать как рабочую. Это заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал адвокат погибшей девушки Михаил Рамишвили.

Сообщается, что юрист сделал это заявление перед журналистами после того, как вышел из прокуратуры. Он назвал действия следователей «неквалифицированными», а также сказал, что при расследовании были сделаны нарушения.

«По всем нарушениям, которые есть, следствию придется все заново проводить. Версия самоубийства никак не может оставаться в силе, поскольку, еще раз повторяю, это убийство», — сказал Рамишвили.

Адвокат отметил, что при необходимости может быть сделана эксгумация тела девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, Бачалиашвили была найдена мёртвой в своей запертой изнутри машине, стоявшей в лесу. Повреждений на теле не было. Позже следователи обнаружили, что с компьютера девушки незадолго до её смерти были сделаны запросы в Сети о суициде. Основную версию следствия о самоубийстве категорически не принимают родители Бачалиашвили.

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