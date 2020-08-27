Чита, , 10:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает оперативный штаб региона, на 27 апреля в регионе выявили 4517 носителей SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4150 пациентов (50 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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Новых летальных исходов нет. Общее число жертв коронавируса достигло 55 человек. Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 августа, в Забайкалье выявили только 23 новых носителя коронавируса. Регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер.

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