Москва, , 10:22 — REGNUM Около сотни картин двадцати молодых российских художников были представлены на выставке живописи в Москве на тему индонезийского ваянга и батика, сообщает Antara.

Известно, что четыре картины принадлежат молодому автору из России Владимиру Кириченко, который проживал и работал в Джакарте около двух лет.

Заместитель посла Индонезии в Москве Азис Нурвахьюди выразил признательность за четыре картины во время посещения выставки живописи.

«Четыре картины на тему ваянга и батика очень выделяются, характерны и уникальны среди всех представленных картин», — заявил Азис Нурвахьюди.

Несколько посетителей выставки выразили свое восхищение и недоверие к тому, что картина может передать историческую и культурную историю страны, Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева по-прежнему оптимистично настроена в отношении соглашения о закупке Индонезией 11 российских истребителей Су-35.

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