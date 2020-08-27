Южно-Сахалинск, , 10:22 — REGNUM На Сахалине 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны во всех районах области состоятся торжественные мероприятия. В Южно-Сахалинске пройдёт военный парад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: На Сахалине и Курилах с 1 по 3 сентября усилят меры безопасности

«Впервые в современной истории России мы будем отмечать День окончания Второй мировой войны 3 сентября. Это стало возможным благодаря принятию федерального закона и включению этой даты в перечень дней воинской славы России. Для сахалинцев и курильчан это имеет большое значение», — сказал директор департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов.

В военном параде примут участие около 600 человек. По площади Южно-Сахалинска пройдут сводные расчеты 68-го армейского корпуса, подразделений силовых структур, Юнармии, кадетского корпуса.

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники боевых действий за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, станут почётными гостями парада. У мемориалы Славы состоится церемония возложения цветов.

В 20:30 по местному времени (+8 мск) на площади Победы в Южно-Сахалинске состоится концерт с участием ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области будут усилены меры безопасности в День знаний и День окончания Второй мировой войны.