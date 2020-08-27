Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми принудительно закрыт салон красоты. Причиной стало игнорирование противоэпидемиологических мероприятий в период коронавирусного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

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Во время проверки выяснилось, что в салоне красоты не организовал контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты, а в маникюрном кабинете отсутствует бактерицидный облучатель, разрешенный для применения в присутствии людей.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело. Суд признал владельца салона виновным в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Деятельность заведения по косметическому обслуживанию населения приостановлена на 20 суток.