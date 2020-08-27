Сыктывкар, 27 августа 2020, 10:21 — REGNUM Все образовательные учреждения Коми готовы к началу учебного года в новых условиях. Об этом заявил замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Олег Холопов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что в школах до конца 2020 года не будут проходить массовые мероприятия, а перед входом на «утреннем фильтре» у всех учащихся и педагогов будут замерять температуру. Люди с признаками респираторных заболеваний допускаться до работы и учебы не будут.