Сыктывкар, , 10:21 — REGNUM Все образовательные учреждения Коми готовы к началу учебного года в новых условиях. Об этом заявил замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Олег Холопов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проведена приемка всех образовательных организаций, их в республике 783. Все школы, детсады, колледжи, техникумы и вузы готовы к началу учебного года с учетом обеспечения безопасности и новых санитарных норм по нераспространению COVID-19», — сказал Холопов.

Он отметил, что в школах до конца 2020 года не будут проходить массовые мероприятия, а перед входом на «утреннем фильтре» у всех учащихся и педагогов будут замерять температуру. Люди с признаками респираторных заболеваний допускаться до работы и учебы не будут.