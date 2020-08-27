Черкесск, , 10:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии традиционные линейки на 1 сентября пройдут только для первоклассников и учащихся выпускных классов. Такое решение было принято главой республики Рашидом Темрезовым, сообщили в пресс-службе руководителя и правительства региона.

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О решении главы субъекта объявил 26 августа в ходе августовского совещания педагогических работников заместитель председателя правительства КЧР Руслан Тамбиев. По его словам, образовательная система республики к началу нового учебного года готова. При этом он будет проходить в условиях угрозы распространения коронавируса, поэтому всем администрациям учебных заведений необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации Роспотребнадзора.

Как отметила министр образования региона Инна Кравченко, во время линеек первого сентября родители должны быть в защитных масках, а вот для для педагогов и школьников «наличие средств индивидуальной защиты необязательно, но рекомендовано».

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