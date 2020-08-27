Уфа, , 10:20 — REGNUM Минимальный размер пособия для безработных жителей Башкирии, ранее увеличенный при пандемии коронавируса, с 1 сентября снова составит 1 725 рублей. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, на фоне пандемии коронавируса минимальный размер пособия для безработных жителей региона был увеличен до 5175 рублей. С 1 сентября размер этого пособия снова составит 1 725 рублей.

Кроме этого, с 1 сентября прекратится доплата к пособию в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка. Данная доплата выплачивается в июне-августе текущего года, а для граждан, уволенных с 1 марта текущего года — дополнительно в апреле и мае 2020 года.

С 1 сентября гражданам, которые были уволены и признаны безработными с 1 марта текущего года, размер пособия по безработице будет определяться в соответствии с законом РФ в зависимости от среднего заработка за последние три месяца, а также некоторых других условий.

Индивидуальным предпринимателям, которые прекратили свою работу после 1 марта 2020 года и были признаны безработными, пособие по безработице устанавливается в размере 13 949,50 рублей сроком до трех месяцев, но не позднее 1 октября текущего года.

Гражданам, которые были признаны безработными и утратили после 1 марта текущего года право на получение пособия по безработице из-за истечения срока его выплаты, эта выплата продлевается на срок до трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

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