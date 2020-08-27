Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 37-летней местной жительницы, признав ее виновной в причинении тяжкого и легкого вреда дочери 2018 года рождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в конце июля 2018 года женщина делала девочке массаж с целью укрепления опорно-двигательного и мышечного аппарата ребенка, но не рассчитала силы, что привело к перелому диафиза бедренной кости.

В сентябре опять же 2018 года мать оставила ребенка без присмотра на диване. Активная девочка упала на пол и сильно ударилась головой. В конце января 2018 года женщина кормила дочь кашей. Девочка отказывалась принимать пищу и выплёвывала ее. Это вызвало у женщины раздражение, она с силой несколько раз воткнула ложку с кашей в глотку ребёнка, что вызвало разрыв задней стенки глотки.

Суд назначил пермячке два года и три месяца ограничения свободы.