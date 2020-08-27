Белгород, , 10:11 — REGNUM Штраф за пользование водой, добытой из скважины без лицензии на пользование недрами, назначили агрохолдингу в Прохоровском районе Белгородской области. Компания заплатила 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Скважина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора обнаружили, что недалеко от села Подольхи агрохолдинг направлял на мойку сельскохозяйственную технику. Воду с 2017 года брали из скважины, при этом компания не имела лицензии на добычу подземных вод. Юридическое лицо было признано виновным в административном правонарушении, нарушителю назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Агрохолдинг попытался обжаловать решение в суде. Но Прохоровский районный суд оставил постановление без изменений. Штраф оплачен в полном объёме.