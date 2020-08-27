Красногорск, , 10:09 — REGNUM В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 146 пациентов. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Подмосковья.

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"Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

С начала распространения коронавируса в регионе выздоровели уже более 51 тыс. человек.