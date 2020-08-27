Найроби, , 10:11 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта объявил о продлении срока действия по всей стране комендантского часа с 21:00 до 04:00 еще на 30 дней. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на обращение президента к нации.

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В стране также продлили закрытие баров и пабов еще на 30 дней, однако гостиницам разрешили продавать алкоголь.

Президент также сообщил, что министерства спорта и здравоохранения в ближайшее время совместно издадут руководящие принципы по постепенному возобновлению работы спортивных мероприятий в стране.

Кеньятта также сообщил, что число гостей, допускаемых на похороны и свадьбы, будет увеличено с 15 до 100 человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении достигло 33 016. Общее число погибших достигло 564 человека, а выздоровело чуть более 19 000 человек.