Каракас, , 10:08 — REGNUM 41 965 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 807 за последние сутки, зарегистрировано в Венесуэле, сообщает венесуэльский вице-президент Дельси Родригес на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

При этом 32 931 человек уже выздоровел. Также в стране за последние 24 часа от осложнений при COVID-19 умерло восемь пациентов. За весь период по этой причине в Венесуэле скончался 351 больной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа власти Венесуэлы объявили о намерениях участвовать в испытании вакцины «Спутник V», разработанной российскими специалистами для борьбы с SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом