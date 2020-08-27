Москва, , 10:01 — REGNUM Руководство Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложило Китаю совместно изучить коронавирус. Об этом сообщил научный руководитель института Виталий Зверев.

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"Мы сегодня отправили письмо с предложениями, китайская сторона отреагировала, сообщили, что ждут наших специалистов в Китае», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская сторона также готова принять китайских коллег для совместной работы. В ходе совместных исследований также планируется провести исследование по лекарствам от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 970 865 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 683 человека, выздоровели — 786 150. Всего было проведено более 35,1 млн тестов на коронавирус.

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