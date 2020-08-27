Донецк, , 10:08 — REGNUM 98-й гуманитарный конвой прибыл из России в Донецк, заявили 27 августа в пресс-службе МЧС ДНР.

«В Донецк прибыл девяносто восьмой гуманитарный конвой из Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В данный момент содержимое автомобилей разгружают на складах в Донецке.

По данным МЧС ДНР, российские спасатели привезли более 60 тонн лекарств и медицинского имущества для учреждений министерства здравоохранения ДНР.

Напомним, предыдущий гуманитарный конвой побывал в Донецке и Луганске 30 июля 2020 года.

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