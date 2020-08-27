Донецк, 27 августа 2020, 10:08 — REGNUM 98-й гуманитарный конвой прибыл из России в Донецк, заявили 27 августа в пресс-службе МЧС ДНР.
В данный момент содержимое автомобилей разгружают на складах в Донецке.
По данным МЧС ДНР, российские спасатели привезли более 60 тонн лекарств и медицинского имущества для учреждений министерства здравоохранения ДНР.
Напомним, предыдущий гуманитарный конвой побывал в Донецке и Луганске 30 июля 2020 года.
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