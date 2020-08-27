Симферополь, , 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса. Данные статистики на своей странице в Facebook привёл 27 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

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»За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции. 21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

Всего в регионе подтвердилось уже 2187 случаев заражения — за весь период пандемии. Выздоровели 1557 пациентов, 27 скончались.