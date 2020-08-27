Красноярск, , 10:00 — REGNUM В школах Красноярского края перед открытием проведут генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток. Уборка коснётся всех помещений школ, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве образования.

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В дальнейшем генеральная уборка будет проводиться еженедельно. Каждый день (перед началом занятий и после окончания) в школах будет проводиться влажная уборка классов, холла и других помещений. При этом также будут применяться дезинфицирующие средства.

На главном входе, в столовой и в туалетах расставят антисептические растворы для обработки рук.

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Коридоры, классы и другие помещения школ обещают регулярно обеззараживать при помощи специальных ламп.

Как сообщало ИА REGNUM, школы в регионах России начнут свою работу с 1 сентября в очном формате. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса они должны будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

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