Москва, , 10:00 — REGNUM Длительность уроков в школах Москвы сократится с привычных 45 до 40 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в одном из учебных заведений столицы.

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По словам представителя администрации школы, за подготовкой к учёбе по новым правилам из-за COVID-19 пристально следит и Департамент образования, и Роспотребнадзор. «Чтобы выполнить новые требования и развести время уроков в разных параллелях, нам придётся сократить до 40 минут уроки. На такую возможность указали в столичном Депобре», — уточнили в школе.

Напомним, что образовательная организация в праве самостоятельно устанавливать длительность урока. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут (за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут).