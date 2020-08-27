Ташкент, , 09:58 — REGNUM Более 1,5 млн работников общего образования в Узбекистане получат вакцину против гриппа до 1 октября. Это следует из соответствующего постановления президента республики, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Обязательная вакцинация от гриппа предусмотрена для учителей школ, воспитателей детских садов, а также медицинских работников. Минздраву Узбекистана поручено обеспечить учреждения необходимым объемом вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа член оперативного штаба при правительстве Узбекистана Рустам Икрамов заявил, что в республике откроют центры вакцинации от гриппа и пневмонии.

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